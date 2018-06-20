Асенсио из "Реала" интересен "МЮ", "Челси" и "ПСЖ"

20 июнь 2018 13:23

Сразу три больших европейских футбольных топ-клуба заинтересовались молодым игроком испанского "Реала Мадрид" Марко Асенсио, находящегося в составе сборной Испании на чемпионате мира 2018 в России.Сообщается о том, что Асенсио находится в списке трансферных интересов английских клубов "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а также французской команды "Пари Сен-Жермен". Все они уже этим летом могут попробовать выкупить права на испанского футболиста у "королевского клуба".Отмечается, что сам игрок якобы готов рассмотреть вариант смены клуба летом, если не получит от нового главного тренера "Реала" гарантий игрового времени в следующем сезоне.Поделиться: