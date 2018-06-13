Де Хеа согласился продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"

16 июнь 2018 12:51

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа дал свое согласие на то, чтобы подписать новое долгосрочное соглашение с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", за который выступает уже много лет.Ранее регулярно появлялись сообщения о том, что голкипером "манкунианцев" интересуется испанский клуб "Реал Мадрид", и что очень большая вероятность того, что "сливочные" этим летом могут подписать Де Хеа.Но как стало известно сегодня, испанский вратарь принял решение остаться в "Манчестер Юнайтед", и подписать новый пятилетний контракт.Напомним, что сейчас Давид Де Хеа находится в России и принимает участие в чемпионате мира по футболу в составе сборной Испании.Поделиться: