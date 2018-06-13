Близок трансфер Головина из ЦСКА в "Ювентус"

13 июнь 2018 16:10

Все ближе становится громкий летний трансфер полузащитника сборной России Александра Головина из футбольного клуба ЦСКА в итальянскую команду "Ювентус".Сообщается о том, что "армейцы" и "старая синьора" смогли достигнуть предварительной договоренности по трансферу 22-летнего футболиста, за которого, по сообщениям зарубежной спортивной прессы, чемпионы итальянской Серии А готовы заплатить около 20 миллионов евро.Напомним, что ранее появлялась информация о том, что сам молодой футболист дал свое согласие на переход в туринский "Ювентус".Отмечается, что трансфер Александра Головина в "Ювентус" может состояться в ближайшее время.Поделиться: