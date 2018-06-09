"Реал Мадрид" может выкупить трансфер Неймара у "ПСЖ" за 350 млн

09 июнь 2018 11:04

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" может этим летом попробовать выкупить у чемпионов французской Лиги 1 команды "Пари Сен-Жермен" нападающего Неймара.Как пишут зарубежные средства массовой информации, в контракте бразильца есть пункт, по которому права на него можно выкупить за 300 миллионов евро после 1 сентября этого года. Но после этой даты, трансферное окно закроется, и "сливочным" придется ждать до января 2019. В связи с этим, "Реал" готов увеличить сумму компенсации до 350 миллионов, чтобы подписать Неймара до начала нового сезона.Поделиться: