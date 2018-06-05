Фигу: "Надеюсь Роналду останется в "Реале"

05 июнь 2018 13:35

Бывший легендарный футболист сборной Португалии и мадридского "Реала" Луиш Фигу заявил в своем интервью о том, что надеется на то, что его соотечественник Криштиану Роналду останется в составе "сливочных" в новом сезоне.В настоящее время активно обсуждается будущее Роналду в составе мадридского клуба, после того, как 33-летний футболист намекнул на то, что может летом сменить команду.В своем интервью отвечая на вопрос журналиста по этому поводу, Фигу сказал, надеется на то, что Криштиану останется в "королевском клубе", так как "Реал" является одним из лучших клубов в мире.Напомним, что не так давно "Реал" выиграл Лигу чемпионов третий раз подряд и 13-й в истории.Поделиться: