Хаманн: "Салах не последует в Испанию за Суаресом и Коутиньо"

03 июнь 2018 14:53

Бывший футболист английского "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что нынешняя звезда "мерсисайдского" клуба египтянин Мохаммед Салах не последует примеру Луиса Суареса и Коутиньо, которые перебрались в Испанию в "Барселону".После очень удачного сезона Салах стал интересен многим большим клубам, среди которых называется и мадридский "Реал".Но как отмечает Дитмар Хаманн, Салаху может быть ближе решение остаться в "Ливерпуле", где его любят и ценят. При этом он заявил, что не стоит сравнивать ситуацию с Суаресом и Коутиньо, так как они южноамериканцы, и для них переход в испанский клуб является более легким из-за культурных связей.Поделиться: