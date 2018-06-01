Капелло: "Роналду хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед"

01 июнь 2018 19:41

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло считает, что португальский атакующий полузащитник Криштиану Роналду хочет этим летом вернуться в английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", в составе которого вырос в футболиста мирового уровня.После недавней победы "королевского клуба" в Лиге чемпионов третий раз подряд, Роналду своим заявлением вызвал много слухов в прессе по поводу того, что он собирается уйти из "Реала". и по мнению Капелло, португалец может перебраться в "МЮ"."Думаю, что Криштиану Роналду хочет вернуться в Манчестер, вступать за "Юнайтед" и тренироваться со своим соотечественником Моуринью", - сказал Капелло в своем интервью.Поделиться: