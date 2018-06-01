"ПСЖ" хочет подписать Роналду из "Реала Мадрид"

31 май 2018 12:21

Чемпион французской Лиги 1 футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" рассматривает варианты того, как им можно будет попробовать подписать лучшего футболиста планеты португальца Криштиану Роналду, выступающего в мадридском "Реале".Сообщается, что "парижане" готовы сделать невероятное предложение Криштиану, речь идет о якобы 52 миллионах долларов за сезон, которые руководство французского клуба готово платить легенде "сливочных".При этом отмечается, что позиция мадридского "Реала" и правила финансового фэйр-плей могут поставить под вопрос возможность такого трансфера, если только не произойдет обмен на Неймара.Поделиться: