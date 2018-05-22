Марсело за переход Неймара в "Реал Мадрид"

25 май 2018 12:36

Защитник сборной Бразилии Марсело был бы рад тому, если бы его соотечественник нападающий Неймар перешел из французской команды "Пари Сен-Жермен" в испанский клуб "Реал Мадрид".В своем интервью Марсело заявил о том, что все лучшие футболисты должны играть в "королевском клубе", и по его мнению, Неймар естественно является таковым."Отличные игроки должны играть здесь. "Реал Мадрид" очень большой клуб, и большие футболисты должны играть в "Реале". Лучше всего приехать в Мадрид, и я бы с удовольствием сыграл с Неймаром. Когда я разговариваю с Неймаром, я не говорю о "Реале" или уходе из "ПСЖ", - сказал Марсело.Поделиться: