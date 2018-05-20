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Буффон определится с карьерой в течение недели

22 май 2018 11:49
Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон заявил о том, что после ухода из туринского футбольного клуба "Ювентус" определится со своим будущим продолжением карьеры в течение недели.
Буффон определится с карьерой в течение недели

Чемпион мира в составе сборной Италии сказал, что ему необходимо все обдумать, чтобы принять окончательное решение о том, где он будет играть в следующем сезоне.

"Мне нужна неделя, чтобы быть спокойным и анализировать все. Это не простой выбор. В 40 лет вы не можете принимать решения в разгар момента", - сказал Буффон, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, где он собирается выступать дальше, после того, как завершил свою карьеру в "старой синьоре".
Категория: Трансферы Италия Трансферы Ювентус
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