Буффон определится с карьерой в течение недели

22 май 2018 11:49

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон заявил о том, что после ухода из туринского футбольного клуба "Ювентус" определится со своим будущим продолжением карьеры в течение недели.Чемпион мира в составе сборной Италии сказал, что ему необходимо все обдумать, чтобы принять окончательное решение о том, где он будет играть в следующем сезоне."Мне нужна неделя, чтобы быть спокойным и анализировать все. Это не простой выбор. В 40 лет вы не можете принимать решения в разгар момента", - сказал Буффон, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, где он собирается выступать дальше, после того, как завершил свою карьеру в "старой синьоре".Поделиться: