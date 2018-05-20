"Манчестер Юнайтед" интересуется трансфером Неймара из "ПСЖ"

20 май 2018 17:32

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может попробовать побороться за трансфер нападающего сборной Бразилии Неймара, выступающего на данный момент в составе чемпионов Франции команды "Пари Сен-Жермен".Как пишут зарубежные СМИ, Неймар очень хочет уйти из "ПСЖ" в команду с большим статусом в футбольном мире. И так как он якобы уже устал ждать каких либо действий со стороны мадридского "Реала", который в нем заинтересован, бразилец может рассмотреть вариант трансфера в "МЮ". По информации все тех же источников,"манкунианцы" заинтересованы в Неймаре, и могут летом попробовать его подписать.Поделиться: