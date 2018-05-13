"Манчестер Сити" интересуется Тони Кроосом из "Реала"

15 май 2018 17:26

Новый чемпион английской Премьер-лиги футбольный клуб "Манчестер Сити" заинтересован в подписании полузащитника сборной Германии Тони Крооса, выступающего в составе мадридского "Реала".Сообщается о том, что главный тренер "горожан" хорошо знаком с возможностями немецкого футболиста по совместной работе в мюнхенской "Баварии". И теперь он хочет, чтобы Кроос перебрался в его нынешнюю команду "Манчестер Сити".Отметим, что ранее сообщалось о том, что и "Манчестер Юнайтед" также заинтересован в Тони Кроосе, и вполне может попробовать составить конкуренцию своим соседям в борьбе за немецкого полузащитника.Поделиться: