Марсело: "Я был бы рад видеть Неймара в "Реале"

13 май 2018 16:33

Бразильский защитник Марсело заявил о том, что был бы рад видеть в следующем сезоне в составе мадридского "Реала" своего соотечественника нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.На текущий момент появляется очень много слухов о том, что этим летом может состояться громкий трансфер Неймара из "ПСЖ" в "Реал Мадрид", и по словам Марсело, он был бы рад такому переходу."Лучше всего переехать в Мадрид, я бы с удовольствием играл бы с Неймаром", - сказал в своем интервью Марсело по поводу возможного трансфера Неймара в "Реал", при этом отметил, что не уговаривает его это сделать при личных разговорах.Поделиться: