Неймар заинтересован в уходе из "ПСЖ" этим летом

11 май 2018 16:40

Нападающий сборной Бразилии Неймар заинтересован в том, чтобы во время предстоящего летнего трансферного окна уйти из французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", в котором провел всего один сезон.Зарубежные средства массовой информации сообщают о том, что бывший футболист "Барселоны" считает, что его переход в стан "парижан" был ошибкой, отмечается, что он и его отец пытаются решить вопрос о смене команды этим летом.Напомним, что ранее не раз сообщалось о том, что Неймар заинтересован в переходе в мадридский "Реал", и что "королевский клуб" тоже в этом заинтересован.Поделиться: