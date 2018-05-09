Руни может перейти в "Ди Си Юнайтед"

09 май 2018 14:46

Английский нападающий Уэйн Руни этим летом может перейти из футбольного клуба "Эвертон" в американскую команду "Ди Си Юнайтед", выступающую в лиге МЛС.Британские газеты пишут о том, что между бывшим игроком "Манчестер Юнайтед" и американской командой уже идут переговоры, и сделка выглядит вполне очень вероятной.Отметим то, что в нынешнем сезоне Уэйн Руни выступая за ливерпульский "Эвертон", забив 10 голов в 31 сыгранном матче английской Премьер-лиги. Напомним, что ранее много лет Руни защищал цвета "Манчестер Юнайтед", став одним из лучших игроков в истории "манкунианцев".Поделиться: