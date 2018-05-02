"ПСЖ" интересуется Дембеле из "Барселоны"

03 май 2018 14:53

Чемпион франции по футболу клуб "Пари Сен-Жермен" заинтересовался в возможном трансфере молодого нападающего сборной Франции Усмана Дембеле, выступающего в составе испанской команды "Барселоны".Сообщается о том, что якобы будущий главный тренер "парижан" Томас Тухель хочет видеть 20-летнего француза в составе "ПСЖ" в следующем сезоне, так как очень хорошо знаком с ним по совместной работе в немецкой команде "Боруссия Дортмунд".Отметим, что Дембеле перешел в "Барселону" всего год назад, за него было заплачено 105 миллионов евро, при этом в нынешнем сезоне в чемпионате Испании он сыграл всего в 14 матчах, в которых отметился только одним забитым голом.Поделиться: