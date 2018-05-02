Конте из "Челси" может перебраться в "Наполи"

02 май 2018 20:15

Итальянский футбольный тренер Антонио Конте, работающий в настоящее время в английской команде "Челси", может ближайшим летом возглавить итальянский футбольный клуб "Наполи".После того, как "неаполитанцам" в очередной раз не удается завоевать титул чемпионата Италии, руководство клуба задумалось о смене тренера, и одним из тех, на кого они смотрят является Конте, который смог привести лондонский "Челси" к победе в чемпионате Англии в прошлом сезоне.Отмечается, что Антонио Конте должен покинуть английский клуб по окончании текущего сезона, и вполне может принять предложение "Наполи", если таковое поступит.Поделиться: