Борха Майораль хочет уйти из "Реала Мадрид"

30 апрель 2018 16:17

Молодой испанский нападающий Борха Майораль во время ближайшего летнего трансферного окна собирается уйти из мадридского футбольного клуба "Реал", в котором не смог пробиться в основной состав.В нынешнем сезоне 21-летний форвард сыграл в чемпионате Испании всего в 12 матчах (три в основном составе), и смог забить пока только два гола. Такая ситуация не может нравиться Борхе, он он по информации испанской прессы, заявил о том, что по окончании текущего сезона собирается сменить команды, дабы иметь возможность получать больше игрового времени.Даже не лучшая форма Карима Бензема и продажа Альваро Мораты в "Челси" не помогли Майоралю стать основным в мадридском клубе.Поделиться: