"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Кристиано Пиччини

28 апрель 2018 12:24

Сразу два больших европейских футбольных клуба "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" заинтересовались возможностью подписания итальянского защитника Кристиано Пиччини, выступающего в составе португальской команды "Спортинг".Сообщается о том, что в лиссабонском клубе готовы выставить 25-летнего футболиста на трансфер этим летом за 25 миллионов евро.Отмечается, что ранее Кристиано Пиччини был в списке трансферных интересов итальянского клуба "Ювентус", и теперь к нему присоединились и английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", которые ближайшим летом могут попробовать его подписать.Поделиться: