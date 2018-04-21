Анчелотти или Энрике могут возглавить "Арсенал"

21 апрель 2018 16:21

Сразу два известных футбольных тренера рассматриваются в качестве возможной замены французскому специалисту Арсену Венгеру на посту наставника лондонского клуба "Арсенал".Не так давно стало известно о том, что возглавляющий 22 года "канониров" Арсен Венгер этим летом по окончании текущего сезона уйдет со своего поста, что для многих стало неожиданностью.Но уже во всю начала появляться информация о том, что может в следующем сезоне возглавить "Арсенал", среди претендентов называются итальянец Карло Анчелотти и испанец Луис Энрике, которые имеют разную по длительности карьеру, но при этом оба добивались высоких результатов.Поделиться: