"Манчестер Сити" заинтересован в Мбаппе из "ПСЖ"

16 апрель 2018 13:09

Новый чемпион английской Премьер-лиги футбольный клуб "Манчестер Сити" проявляет свою заинтересованность в молодом нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе, выступающем в составе французской команды "Пари Сен-Жермен".Как пишут британские газеты, этим летом правила финансового фэйр-плей могут заставить "парижан" продать несколько своих футболистов, если клубу будет грозить исключение из очередного розыгрыша Лиги чемпионов. В связи с этим, "горожане" готовы воспользоваться ситуацией и попробовать выкупить у французского клуба юного форварда, которым интересуются многие европейские команды.Поделиться: