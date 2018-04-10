Торрес может перебраться в США или Китай

12 апрель 2018 15:09

Испанский нападающий Фернандо Торрес может этим летом по окончании текущего сезона отправиться выступать в американскую футбольную лигу МЛС, или перебраться в китайскую Суперлигу.Недавно легендарный форвард сборной Испании заявил о том, что после этого сезона уйдет из мадридского "Атлетико", в который вернулся несколько лет назад. И как стало известно недавно из испанской прессы, Фернандо скорее всего есть два варианта продолжения своей карьеры игрока, один это переезд в США, а второй в Китай. Эти два направления являются самым популярными для футболистов, у которых европейская карьера завершается.Поделиться: