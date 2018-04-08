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Летом Фернандо Торрес уйдет из "Атлетико Мадрид"

10 апрель 2018 15:27
Испанский нападающий Фернандо Торрес заявил о том, что по окончании текущего сезона летом уйдет из футбольного клуба "Атлетико Мадрид", в котором он начинал свою карьеру, и в который вернулся несколько лет назад.
Летом Фернандо Торрес уйдет из "Атлетико Мадрид"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании рассказал журналистам о том, что уйдя из мадридского клуба он продолжит карьеру футболиста в другом месте.

"Когда я присоединился к "Атлетико", мне было 10 лет, и это мой дом. Мне посчастливилось дебютировать, играть, забивать голы ... это всегда был мой дом. Это на всю жизнь", - сказал Фернандо Торрес.

При этом легендарный нападающий не уточнил, где он может продолжить свою карьеру игрока.
Категория: Трансферы Испания Трансферы Атлетико Мадрид
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