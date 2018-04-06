"МЮ" может обменять Погба и Марсьяля на Неймара из "ПСЖ"

08 апрель 2018 12:13

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов совершить громкий трансферный обмен ближайшим летом, ради того, чтобы заполучить нападающего сборной Бразилии Неймара, выступающего в этом сезоне в составе французского "Пари Сен-Жермен".Сообщается о том, что "парижане" заинтересованы сразу в двух игроках сборной Франции, выступающих в "Манчестер Юнайтед", речь идет о Поле Погба и Антони Марсьяле. В связи с этим, по информации британской прессы, главный тренер "манкунианцев" Жозе Моуринью хочет воспользоваться возможностью подписать Неймара. "Особенный" готов обменять Погба и Марсьяля на Неймара.Поделиться: