"Барселона" хочет подписать Люка Шоу из "Манчестер Юнайтед"

06 апрель 2018 11:02

Лидер чемпионата Испании текущего сезона команда "Барселона" заинтересована в подписании молодого защитника сборной Англии Люка Шоу, выступающего в настоящее время в составе футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".По информации британских спортивных газет, "сине-гранатовые" рассматривают 22-летнего игрока "манкунианцев" в качестве основной трансферной цели на предстоящее лето. Отмечается, что "Барселона" может попробовать подписать Шоу на правах аренды на целый сезон, о полном выкупе прав на игрока "Манчестер Юнайтед" пока не идет.В нынешнем сезоне Люк Шоу не имеет места в основном составе команды Жозе Моуринью, в Премьер-лиге он сыграл всего в 7 матчах.Поделиться: