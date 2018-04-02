Хамес Родригес не исключил возвращение в "Реал Мадрид"

04 апрель 2018 21:24

Атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес, выступающий в составе немецкой команды "Бавария Мюнхен", не исключил своего возможного возвращения в испанский футбольный клуб "Реал Мадрид".Хамес выступает в составе мюнхенской команды на правах двухгодичной аренды, и на вопрос о своем будущем ответил, что не исключает возвращения в "королевский клуб" по окончании контракта с "Баварией"."Назад в Мадрид? Я не знаю, вы не знаете, что произойдет в будущем, нужно думать о том, что происходит сейчас, и этот клуб - мой подарок. Я счастлив в "Баварии", я играю больше, и это хорошо для меня. Я думаю только о "Баварии", - сказал Хамес Родригес в своем интервью немецким журналистам.Поделиться: