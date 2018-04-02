"Манчестер Юнайтед" готовит за трансфер Салаха из "Ливерпуля" 200 млн

03 апрель 2018 20:07

Один из лидеров чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов ближайшим летним трансферным окном попробовать подписать атакующего полузащитника сборной Египта Мохаммеда Салаха из команды "Ливерпуль".По информации английских источников, тренерский штаб "манкунианцев" во главе с португальским наставником Жозе Моуринью хотели бы видеть Салаха в составе своей команды в следующем сезоне. Но при этом отмечается, что "мерсисайдцы" не готовы расстаться со своим лидером атаки менее, чем за 200 миллионов евро.Напомним, что ранее сообщалось о том, что еще и мадридский "Реал" заинтересован в Салахе.Поделиться: