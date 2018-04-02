Неймар может перейти в один из Манчестерских клубов

02 апрель 2018 22:54

Нападающий сборной Бразилии Неймар может во время следующего трансферного окна по окончании текущего сезона перейти из французской команды "Пари Сен-Жермен" в "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".Сообщается о том, что бразильский форвард настроен на то, чтобы летом сменить команду, и рассматривает несколько вариантов. Одним из самых возможных называют трансфер Неймара в мадридский "Реал", который им давно интересуется и готов подписать за большие деньги. При этом, по информации британских газет, Неймар также может перебраться в Англию, либо в "Манчестер Юнайтед", либо в "Манчестер Сити", все будет зависеть от поступившего предложения.Поделиться: