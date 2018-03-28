Бен Арфа уйдет летом из "ПСЖ"

30 март 2018 16:26

Французский атакующий полузащитник Хатем Бен Арфа во время ближайшего трансферного окна летом уйдет из футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", где у него не получилось пробиться в стартовый состав.О своем уходе 31-летний футболист написал в социальной сети, он заявил: "Скоро мое приключение "ПСЖ" заканчивается и, несмотря на трудные моменты, я счастлив носить эту футболку. Я сохраню замечательные воспоминания о своих товарищах по команде, я ценю их постоянную поддержку, и я всегда буду любить этот клуб."Отметим, что в нынешнем сезоне Бен Арфа не сыграл еще ни одного матча в чемпионате Франции в составе "парижан".Поделиться: