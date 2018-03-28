Клопп может возглавить "Баварию Мюнхен"

29 март 2018 23:11

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" немецкий специалист Юрген Клопп может возглавить мюнхенскую команду "Бавария", о чем сообщается британскими спортивными изданиями.Сообщается, что по окончании текущего сезона нынешний наставник "Баварии" Юпп Хайнкес покинет свой пост, и руководители чемпионов немецкой Бундеслиги уже сейчас ищут ему замену. Одним из вариантов является как раз нынешний главный тренер "мерсисайдцев", которым "Бавария" интересовалась уже давно, еще когда он работал в дортмундской "Боруссии".Отмечается, что летом мюнхенская "Бавария" может попробовать переманить Юргена Клоппа из "Ливерпуля".Поделиться: