Погба останется в "Манчестер Юнайтед"

28 март 2018 12:25

Молодой полузащитник сборной Франции Поль Погба ни куда не уйдет ближайшим летом по окончании текущего сезона из английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".Как пишут британские спортивные газеты, главный тренер "манкунианцев" португальский специалист Жозе Моуринью принял решение не продавать Погба, так как по-прежнему верит в него и рассчитывает на его игру высокого уровня уже в следующем сезоне.Напомним, что ранее стали появляться слухи о том, что "особенный" недоволен отношением Поля Погба к своим футбольным обязанностям, что даже вылилось в том, что француз некоторые матчи начинал на скамейке запасных.Поделиться: