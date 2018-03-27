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Погба останется в "Манчестер Юнайтед"

28 март 2018 12:25
Молодой полузащитник сборной Франции Поль Погба ни куда не уйдет ближайшим летом по окончании текущего сезона из английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".
Погба останется в "Манчестер Юнайтед"

Как пишут британские спортивные газеты, главный тренер "манкунианцев" португальский специалист Жозе Моуринью принял решение не продавать Погба, так как по-прежнему верит в него и рассчитывает на его игру высокого уровня уже в следующем сезоне.

Напомним, что ранее стали появляться слухи о том, что "особенный" недоволен отношением Поля Погба к своим футбольным обязанностям, что даже вылилось в том, что француз некоторые матчи начинал на скамейке запасных.
Категория: Трансферы Англия Трансферы Манчестер Юнайтед
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