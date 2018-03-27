"Манчестер Сити" хочет выкупить у "Реала Мадрид" трансфер Иско

27 март 2018 21:12

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" хочет ближайшим летом попробовать выкупить у испанского "Реала Мадрид" выкупить трансфер атакующего полузащитника сборной Испании Иско.По информации зарубежной спортивной прессы, "горожане" заинтересованы в игроке "королевского клуба", и по окончании текущего сезона попробуют договориться с "Реалом" по поводу его покупки. Отмечается, что за Иско "Манчестер Сити" готов предложить "сливочным" около 75 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации.Отметим, что Иско не является в нынешнем сезоне основным игроком в команде Зинедина Зидана.Поделиться: