Бэйл может перейти из "Реала" в "Челси"

25 март 2018 21:21

Атакующий полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл ближайшим летом может перейти из испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" в английскую команду "Челси", которая в нем заинтересована.Как пишут испанские спортивные газеты переход Бэйла в стан лондонской команды может стать одним из вариантов продолжения карьеры, если он не станет снова основным игроком в команде Зинедина Зидана. При этом отмечается, что Гарет может стать частью сделки по трансферу атакующего полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара, которым в свою очередь активно интересуется "королевский клуб".Кроме "Челси", Гарет Бэйл может перейти в другой английский клуб "Манчестер Юнайтед".Поделиться: