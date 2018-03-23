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Бэйл может перейти из "Реала" в "Челси"

25 март 2018 21:21
Атакующий полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл ближайшим летом может перейти из испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" в английскую команду "Челси", которая в нем заинтересована.
Бэйл может перейти из "Реала" в "Челси"

Как пишут испанские спортивные газеты переход Бэйла в стан лондонской команды может стать одним из вариантов продолжения карьеры, если он не станет снова основным игроком в команде Зинедина Зидана. При этом отмечается, что Гарет может стать частью сделки по трансферу атакующего полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара, которым в свою очередь активно интересуется "королевский клуб".

Кроме "Челси", Гарет Бэйл может перейти в другой английский клуб "Манчестер Юнайтед".
Категория: Трансферы Англия Трансферы Испания Трансферы Реал Мадрид Трансферы Челси
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