Гризманн хочет определить со своим будущим до ЧМ-2018

21 март 2018 21:13

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн собирается определиться со своим будущим продолжением карьеры игрока до того, как в России начнется чемпиона мира по футболу 2018.Сейчас ходит много различных слухов о том, где 27-летний форвард продолжит свою карьеру в следующем сезоне, в частности многие пишут о том, что Гризманн может летом перейти либо в испанскую команду "Барселона", либо в английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", именно им приписывают интерес к игроку мадридского "Атлетико".Теперь же сообщается о том, что Гризманн собирается принять решение по поводу своего будущего в футболе до начала ЧМ-2018.Поделиться: