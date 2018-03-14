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Зидан: "Бэйл счастлив в "Реале"

18 март 2018 14:34
Главный тренер мадридского "Реала" французский специалист Зинедин Зидан заявил о том, что по его мнению, валлийский атакующий полузащитник Гарет Бэйл счастлив в мадридском клубе, несмотря на все разговоры и слухи в прессе.
Зидан: "Бэйл счастлив в "Реале"

Бэйл из-за своих повреждений в нынешнем сезоне получает не так много игрового времени, как того ему хотелось бы, что сразу вызвало появление много слухов о том, что он якобы может ближайшим летом по окончании текущего сезоне сменить команду. Но все эти разговоры опроверг наставник "королевского клуба Зидан, который в своем интервью заявил: "У каждого может быть свое мнение, но я не думаю, что он грустен. Я думаю, он счастлив быть здесь, счастлив быть частью этого клуба. Он доказал, что он очень важный игрок в этом составе".
Категория: Трансферы Испания Трансферы Реал Мадрид
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