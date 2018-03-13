"Манчестер Юнайтед" может обменять Погба на Верратти из "ПСЖ"

14 март 2018 21:55

Ближайшим летним трансферным окном английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может обменять полузащитника Поля Погба на полузащитника французской команды "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти.По информации британских спортивных средств массовой информации, в стане "манкунианцев" недовольны тем выступлением, которое показывает Погба, он якобы не оправдал возложенные на него надежды. В связи с этим, "Манчестер Юнайтед" может попробовать летом совершить трансфер с участием французского футболиста, одним из вариантов является обмен с "ПСЖ" на Верратти, который интерес английскому клубу.Поделиться: