"ПСЖ" может пригласить Антонио Конте из "Челси"

09 март 2018 19:44

Лидер чемпионата Франции футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" может пригласить на пост главного тренера итальянского специалиста Антонио Конте, возглавляющего на текущий момент английскую команду "Челси".Как пишут британские газеты, руководство "парижан" скорее всего расстанется с испанским наставником Унаи Эмери, после того, как тот не смог выйти с "ПСЖ" в четвертьфинал Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала мадридскому "Реалу".Отмечается, что в качестве замены Эмери рассматривается как раз кандидатура Конте, который в прошлом сезоне привел "синих" в чемпионскому титулу в английской Премьер-лиге.Поделиться: