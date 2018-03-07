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"ПСЖ" может пригласить Антонио Конте из "Челси"

09 март 2018 19:44
Лидер чемпионата Франции футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" может пригласить на пост главного тренера итальянского специалиста Антонио Конте, возглавляющего на текущий момент английскую команду "Челси".
"ПСЖ" может пригласить Антонио Конте из "Челси"

Как пишут британские газеты, руководство "парижан" скорее всего расстанется с испанским наставником Унаи Эмери, после того, как тот не смог выйти с "ПСЖ" в четвертьфинал Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала мадридскому "Реалу".

Отмечается, что в качестве замены Эмери рассматривается как раз кандидатура Конте, который в прошлом сезоне привел "синих" в чемпионскому титулу в английской Премьер-лиге.
Категория: Трансферы Англия Трансферы Франция Трансферы ПСЖ Трансферы Челси
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