Неймар хочет вернуться в "Барселону"

09 март 2018 19:32

Нападающий сборной Бразилии и французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар хочет вернуться обратно в испанскую команду "Барселона".Как пишут зарубежные средства массовой информации, Неймар якобы жалеет о своем решении уйти из стана "сине-гранатовых", и хочет теперь вернуться обратно. Отмечается, что бразильский нападающий спрашивал у представителей "Барселоны" по поводу того, что потребуется для того, что он смог перейти в каталонский клуб.На данный момент Неймар восстанавливается от повреждения, которое он получил в матче чемпионата Франции в игре против футбольного клуба "Марсель".Поделиться: