"Манчестер Юнайтед" интересуется Вараном из "Реала Мадрид"

05 март 2018 22:26

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании футболиста сборной Франции Рафаэля Варана, выступающего уже несколько лет в составе испанского "Реала Мадрид".По сообщениям английской прессы, португальский главный тренер "манкунианцев" Жозе Моуринью на следующий сезон хочет подписать нового центрального защитника в линию обороны своей команды. И одним из тех, кого он хотел бы видеть в составе "Манчестер Юнайтед" это Варан, с которым о очень хорошо знаком по совместной работе в "королевском клубе" несколько лет назад.Отмечается, что "МЮ" может предложить за Рафаэля Варана около 60 миллионов евро.Поделиться: