Луис Энрике может сменить в "Челси" Антонио Конте

04 март 2018 22:40

Испанский футбольный тренер Луис Энрике может заменить итальянского наставника английской команды "Челси" Антонио Конте, о чем сообщается британской спортивной прессой.Как пишут газеты, не очень удовлетворительные результаты "синих" в нынешнем сезоне якобы заставили руководство лондонского клуба задуматься о назначении нового главного тренера этим летом. Отмечается, что одним из кандидатов на пост нового тренера "Челси" рассматривается как раз Луис Энрике, который несколько лет успешно руководил испанской командой "Барселона", с которой успел выиграть достаточно много трофеев, в том числе и Лигу чемпионов.Поделиться: