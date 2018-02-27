"ПСЖ" может выкупить у "Челси" трансфер Тибо Куртуа

02 март 2018 09:31

Лидер чемпионата Франции футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" готов попробовать этим летом выкупить у английской команды "Челси" трансфер голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа.Сообщается о том, что "парижане" уже контактировали с окружением 25-летнего стража ворот "синих" по поводу его возможного перехода в "ПСЖ" после текущего сезона.Напомним, что кроме "Пари Сен-Жермен", Тибо Куртуа находится в трансферном списке испанского футбольного клуба "Реал Мадрид", который также рассматривает вариант его подписания, если не получится договориться о покупке испанского вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.Поделиться: