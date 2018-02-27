Балотелли может вернуться в Италию или Англию

02 март 2018 09:23

Итальянский нападающий Марио Балотелли, выступающий в этом сезоне в французском футбольном клубе "Ницца", может вернуться в чемпионат Италии или Англии.Об этом в своем интервью заявил представитель 27-летнего форварда Мино Райола, который отметил, что у него уже ведутся переговоры с несколькими итальянскими клубами, среди которых "Ювентус", "Рома", "Наполи" и "Интер"."Марио готов вернуться в Италию, он один из 10 лучших нападающих в мире, и номер один в Италии. Я уже веду переговоры со многими командами в Англии и Италии. Я разговаривал с "Ювентусом", "Ромой", "Наполи", "Интером", - сказал Райола.Напомним, что до своего перехода в "Ниццу", Балотелли играл за "Интер" и "Милан" в Серии А, за "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в Премьер-лигеПоделиться: