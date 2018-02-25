"Барселона" интересуется Тоби Алдервейрелдом из "Тоттенхэма"

27 февраль 2018 18:41

Лидер чемпионата Испании текущего сезона команда "Барселона" заинтересовалась возможностью подписания защитника сборной Бельгии Тоби Алдервейрелда из английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур".Сообщается о том, что "сине-гранатовые" ищут для усиления своей оборонительной линии высококлассного защитника, и в своих поисках они обратили внимание на 28-летнего игрока "шпор".Нынешний контракт бельгийского защитника с лондонской командой рассчитан до лета 2019 года.В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Тоби Алдервейрелд сыграл всего в 10 матчах.Поделиться: