"Интер" хочет подписать Наингголана из "Ромы"

27 февраль 2018 18:28

Миланский футбольный клуб "Интер" снова проявляет свою заинтересованность в опытном полузащитнике сборной Бельгии Радже Наингголане, который в настоящее время выступает в составе столичной команды "Рома".По информации итальянских спортивных изданий, "нерадзурри" готовы попробовать ближайшим летом выкупить у "римлян" трансфер 29-летнего футболиста, чей контракт с "Ромой" рассчитан до лета 2012 года. Отмечается, что кроме "Интера" свой интерес к Наингголану проявляют два английских клуба "Челси" и "Манчестер Юнайтед".В нынешнем сезоне Раджа Наингголан сыграл в составе "РОмы" в 21 матче Серии А, в которых забил два гола.Поделиться: