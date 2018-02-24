"Челси" заинтересовался Левандовски из "Баварии"

25 февраль 2018 21:12

Действующий чемпион Англии футбольный клуб "Челси" заинтересовался нападающим сборной Польши Робертом Левандовски, выступающем в составе немецкой команды "Бавария Мюнхен".По данным зарубежной спортивной прессы, тренерский штаб "синих" хотел бы видеть 29-летнего форварда в своем составе в следующем сезоне. Сообщается, что во время летнего трансферного окна лондонский клуб попробует подписать Левандовски, который уже несколько лет успешно выступает в мюнхенской "Баварии".В нынешнем сезоне Роберт Левандовски уверенно возглавляет список лучших бомбардиров Бундеслиги с 20 забитыми голами в 23 сыгранных матчах.Поделиться: