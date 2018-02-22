"Манчестер Юнайтед" готов предложить "Реалу" за трансфер Иско 200 млн
24 февраль 2018 21:47Представитель чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов ближайшим летом попробовать выкупить у испанского "Реала Мадрид" атакующего полузащитника Иско.
Как пишут британские газеты, "манкунианцы" всерьез заинтересовались возможностью подписать 25-летнего игрока "королевского клуба" после нынешнего сезона. Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" может попробовать выкупить трансфер Иско за 200 миллионов евро.
В текущем сезоне Иско получает не очень много игрового времени на поле в команде Зинедина Зидана, что может подтолкнуть его к решению о смене клуба летом. Поделиться: