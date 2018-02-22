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"Манчестер Юнайтед" готов предложить "Реалу" за трансфер Иско 200 млн

24 февраль 2018 21:47
Представитель чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов ближайшим летом попробовать выкупить у испанского "Реала Мадрид" атакующего полузащитника Иско.
"Манчестер Юнайтед" готов предложить "Реалу" за трансфер Иско 200 млн

Как пишут британские газеты, "манкунианцы" всерьез заинтересовались возможностью подписать 25-летнего игрока "королевского клуба" после нынешнего сезона. Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" может попробовать выкупить трансфер Иско за 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Иско получает не очень много игрового времени на поле в команде Зинедина Зидана, что может подтолкнуть его к решению о смене клуба летом.
Категория: Трансферы Англия Трансферы Испания Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Реал Мадрид
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