"Манчестер Юнайтед" готов предложить "Реалу" за трансфер Иско 200 млн

24 февраль 2018 21:47

Представитель чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов ближайшим летом попробовать выкупить у испанского "Реала Мадрид" атакующего полузащитника Иско.Как пишут британские газеты, "манкунианцы" всерьез заинтересовались возможностью подписать 25-летнего игрока "королевского клуба" после нынешнего сезона. Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" может попробовать выкупить трансфер Иско за 200 миллионов евро.В текущем сезоне Иско получает не очень много игрового времени на поле в команде Зинедина Зидана, что может подтолкнуть его к решению о смене клуба летом.Поделиться: