Гути считает, что Неймару следует перейти в "Реал Мадрид"

22 февраль 2018 22:58

Бывший футболист мадридского "Реала", а ныне главный тренер его молодежной команды Гути, считает, что нападающий сборной Бразилии Неймар должен стать игроком "сливочных".По словам Гути, если Неймар решит уйти из французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", то единственным подходящим для него место является именно мадридский "Реал"."Надеюсь, он будет носить футболку (Реала) в будущем. Если он хочет продвигаться и покорять новые высоты, для него остается только "Реал Мадрид", - сказал Гути в своем интервью.Напомним, что сейчас регулярно появляются в зарубежной прессе слухи о том, что "Реал" хочет летом выкупить у "ПСЖ" трансфер Неймара.Поделиться: