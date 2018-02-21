Серхи Роберто продлил контракт с "Барселоной"

22 февраль 2018 22:40

Испанский полузащитник Серхи Роберто подписал новое соглашение с футбольным клубом "Барселона", за который в настоящее время достаточно успешно выступает.Сообщается о том, что 26-летний футболист сборной Испании подписал новый контракт, который теперь будет рассчитан до лета 2022 года. Отметим, что Роберто заявил, что у не было никаких планов по поводу смены клуба, не смотря на все слухи, которые об этом были в зарубежной прессе.Серхи Роберто является воспитанником футбольной академии "Барселоны", в нынешнем сезоне на данный момент полузащитник сыграл в составе "сине-гранатовых" в 20 матчах чемпионата Испании, в которых забил один гол.Поделиться: