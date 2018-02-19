"Манчестер Юнайтед" интересуется Тони Кроосом из "Реала Мадрид"

21 февраль 2018 13:37

Один из лидеров английского чемпионата футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в опытном полузащитнике сборной Германии Тони Кроосе, в настоящее время выступающем в составе испанского "Реала Мадрид".Сообщается о том, что тренерский штаб "манкунианцев" во главе с португальским наставником Жозе Моуринью заинтересованы в том, чтобы 28-летний футболист "королевского клуба" перебрался к ним ближайшим летом, когда в Европе откроется очередное трансферное окно.Тони Кроос уже четвертый сезон выступает в составе мадридского "Реала", с которым уже успел выиграть главные турниры на клубном уровне, в том числе и Лигу чемпионов два раза подряд.Поделиться: