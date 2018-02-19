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"Ювентус" интересуется Дармианом из "Манчестер Юнайтед"

21 февраль 2018 13:08
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" проявляет свою заинтересованность в опытном защитнике сборной Италии Маттео Дармиане, который в настоящее время выступает в составе английской команды "Манчестер Юнайтед".
"Ювентус" интересуется Дармианом из "Манчестер Юнайтед"

Как пишут итальянские спортивные газеты, тренерский штаб "старой синьоры" заинтересован в том, чтобы ближайшим летним трансферным окном попробовать подписать 28-летнего игрока "манкунианцев".

Отметим, что в нынешнем сезоне Дармина получает очень мало игрового времени в команде португальского тренера Жозе Моуринью. На текущий момент Маттео сыграл в чемпионате Англии всего в четырех матчах, в двух из которых выходил на поле на замену.
Категория: Трансферы Италия Трансферы Англия Трансферы Ювентус Трансферы Манчестер Юнайтед
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